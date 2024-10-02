Поруч із посольством Ізраїлю в Копенгагені пролунали два вибухи

Данська поліція розслідує два вибухи біля посольства Ізраїлю в Копенгагені.

За даними поліції ніхто не постраждав, повідомляє Reuters.

“Наразі проводиться первинне розслідування на місці події. Розслідується можливий зв’язок з ізраїльським посольством, розташованим в цьому районі”, – повідомили правоохоронці.

Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль – по Тель-Авіву та іншим містам було випущено майже дві сотні ракет.

Атаці передувало знищення Ізраїлем верхівки ліванського терористичного угруповання “Хезболла”. Після чого Ізраїль також почав наземну військову операцію проти бойовиків на півдні Лівану.