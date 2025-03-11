Суспільство

Портал “Дія” відновив послугу бронювання військовозобов’язаних
11 Березня 2025 19:19
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Після технічних робіт послуга з бронювання військовозобов’язаних працівників на порталі “Дія” відновлена.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

“Успішно провели технічні роботи та вдосконалили взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій”, – йдеться у повідомленні.

Зранку 11 березня послуга бронювання була тимчасово недоступна через вдосконалення системи, зокрема для покращення взаємодії з органами державної влади, які ухвалюють рішення щодо критичності підприємств.


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