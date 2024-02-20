Помер син глави “Роснефти” Ігоря Сєчіна

Син глави “Роснефти” Ігоря Сєчіна Іван помер у віці 35 років, повідомив один із колишніх керівників ЮКОСа Леонід Невзлін із посиланням на запис у реєстрі спадкових справ.

Згідно з реєстром, Іван Сєчин помер 5 лютого. Публічно про його смерть не повідомляли.

“Медіазона” пише, що перевірила запис у реєстрі і переконалася, що його оформлено на Івана Ігоровича Сєчіна 1989 року народження, який проживав у Москві за адресою Шведський тупик, 3. РБК називало цю будівлю “будинком для соратників Путіна” і писало, що там жив Ігор Сєчин.

Про смерть Івана Сєчіна повідомляє також анонімний телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ”.