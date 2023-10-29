Суспільство

Помер Меттью Перрі. Зірці серіалу “Друзі” було 54

29 Жовтня 2023 08:46
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кіно

Помер актор Меттью Перрі. Зірка серіалу “Друзі” потонув, повідомляє портал TMZ.

Тіло голлівудської зірки знайшли у джакузі, у його будинку у Лос-Анджелесі. При цьому точна причина загибелі Меттью Перрі невідома. Слідів насильницької смерті не виявлено. Поліція також не знайшла наркотиків у будинку актора.

TMZ повідомляє, що Перрі повернувся додому після двогодинної гри у піклбол (суміш тенісу та бадмінтону). Потім Метью відправив свого помічника із дорученням. І коли той повернувся, то виявив актора у гідромасажній ванні непритомний. При цьому джерело TMZ стверджує, що поки не встановлено прямого зв’язку між смертю і фізичною активністю Перрі.

Зірці культового серіалу “Друзі” було 54 роки.


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