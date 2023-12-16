Політика

Помер емір Кувейту

16 Грудня 2023 12:29
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кувейт

У віці 86 років помер емір Кувейту Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, повідомило державне телебачення.

Наприкінці листопада 2023 року еміра було доставлено до лікарні для лікування та медобстеження. Про причини госпіталізації не повідомлялося.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах народився 25 червня 1937 року в Ель-Кувейті, столиці Кувейту. Він став шостим сином десятого еміра Кувейту Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. З 1962 до 1978 року Наваф був губернатором провінції Хаваллі. Потім упродовж десяти років він був міністром внутрішніх справ Кувейту. Посаду голови МВС він зайняв повторно у 2003 році і пішов з поста у 2006. З 1988 по 1991 рік він був міністром оборони Кувейту.


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