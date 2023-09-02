Помер батько бойфренда принцеси Діани, мільярдер Мохаммед Аль-Файєд

Мільярдер Мохаммед Аль-Файєд помер на 95-му році, повідомляє Sky News.

Сім’я підприємця єгипетського походження повідомила, що він помер у середу через похилий вік. За даними Sky News, похорон пройшов у п’ятницю після молитви в Центральній мечеті Лондона.

Аль-Файєд раніше був власником футбольного клубу “Фулхем”, готелю Ritz у Парижі та лондонського універмагу Harrods.

Мохаммед Аль-Файєд – батько продюсера Доді Аль-Файєда, який загинув в автокатастрофі 31 серпня 1997 року в Парижі разом із принцесою Діаною.

Мільярдер багато років вів кампанію, намагаючись довести, що смерть Доді Аль-Файєда та принцеси Діани не була нещасним випадком і що до неї причетні британські спецслужби. Проте розслідування не підтвердило цієї версії.