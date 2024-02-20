Польські страйкарі закликали Путіна “розібратись з Україною”

Сьогодні, 20 лютого, у Польщі понад 100 тракторів перекрили дорогу біля з’їзду з автостради А1 у селі Ґожичкі біля кордону з Чехією. На одній із машин був прапор СРСР і повідомлення на ім’я Путіна.

Про це пише польська Agencja Wyborcza, передає “Еспресо.Захід“.

Фермери вимагають перекрити польсько-український кордон і припинити надходження сільськогосподарської продукції, яка не відповідає стандартам ЄС. Вони протестують проти Зеленої угоди, яка, на їхню думку, зруйнує європейське сільське господарство.

“Наше терпіння закінчується. Мабуть, це остання форма такого протесту. Все вказує на те, що доведеться блокувати кордон. Ми організуємо велику акцію протесту у Варшаві, а якщо буде потреба, то заблокуємо всі парламентські офіси”, – кричали протестуючі фермери.

Також вони демонстрували різні банери на тракторах. Ось що можна прочитати на них: “Ви будете відчувати голод, ви поважатимете фермера”, “Не дамо корумпованим політикам знищити сільське польське”, “Доб’ють селянина, харчі зникають”, “Політика комісарів губить селян”. Була також труна, яка символізувала смерть польського сільського господарства. Також було багато біло-червоних прапорів.

Під час акції протесту також сталася скандальна ситуація. На одному з тракторів було послання адресоване Володимиру Путіну, який криваво реалізує імперські плани Росії у війні з Україною: “Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями”. Також на передній частині машини був прикріплений великий прапор Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Коли на скандальний банер звернув увагу журналістів Agencja Wyborcza, організатори не приховували свого здивування ситуацією. Вони підкреслили, що учасники протесту несуть індивідуальну відповідальність за зміст банерів.

Фермери, з якими Agencja Wyborcza поспілкувалася на місці, зазначили, що не мають нічого проти України.

“Ми тримаємо за них кулаки у війні, бо знаємо, що якщо вона програє, ми матимемо на кордоні Росію, яка погрожує застосувати силу проти своїх сусідів. Після вторгнення 24 лютого 2022 року більшість із нас прийшли на допомогу. Деякі йшли до кордону з продуктами, інші приймали біженців під своїм дахом. Як країна ми допомагаємо їм у військовому плані, і не тільки. Але питання сільськогосподарської продукції – це інша справа, це втручання в наш ринок, ми всі виробники повинні відповідати певним стандартам, але сьогодні це не так, польські фермери в набагато гіршому становищі, ніж українські. Преференції для продуктів з України неприпустимі, звідси і блокади на кордоні, які ми маємо намір продовжувати. Ми не блокуємо гуманітарну чи військову допомогу, – сказав нам один з учасників протесту.

Скандальний банер правоохоронці зняли на відео. Учаснику протесту, який показав цей банер, буде направлено повідомлення про пропаганду тоталітарного державного устрою.

“Скандальний банер, фото якого поширилося в мережі, було негайно забрано польською поліцією. Поліція та прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде”, – сказав в мережі Х міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінскі.