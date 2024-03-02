Економіка

Польські фермери посилили протест у Медиці

2 Березня 2024 17:28
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зерно, кордон
Польські фермери розпочали страйк у пункті пропуску "Шегині-Медика", 23 листопада 2023 року / Фото Суспільне Львів

Польські фермери вдаються до ультиматумів. Розблокування польсько-українського переходу в Медиці фермери ставлять у залежність від результатів переговорів із прем’єр-міністром Дональдом Туском, запланованих на наступний тиждень, передає Польське Радіо.

Протестувальники очікують, що прем’єр-міністр представить рішення, які, серед іншого, обмежать імпорт зерна, розповів організатор протесту Роман Кондрув:

«Має бути порозуміння із прем’єром Дональдом Туском, щоб він задекларував, що впровадить інструменти, які обмежать надходження збіжжя у такій кількості. Тоді відкриємо перехід, ми розуміємо, які втрати відчувають обидві сторони. Прем’єр має щось вирішити. Він має розмови і з Брюсселем, і з українською стороною. Має представити нам якусь конкретику і можливо, вже у вівторок кордон буде відкритий».

Вчора в Медиці протест активізували. Тепер аграрії не пропускають жодні вантажівки. Втім на прикордонному переході в Корчовій протестувальники пропускають одну вантажівку на годину.


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