Польща відкриває сервісний центр для танків Abrams

Польща відкриває у Познані сервісний центр для танків американського виробництва Abrams. Про це повідомляє агенство Reuters з посиланням на виробника зброї Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Раніше Варшава пообіцяла подвоїти чисельність своєї армії та витратити на оборону 4% ВВП у 2023 році. Вона замовила 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.

Угоду про створення центру підписали в понеділок PGZ і американський виробник танків General Dynamics Land Systems, повідомляє PGZ.

«Як надійний партнер для армії, ми відповідаємо за підтримку підрозділів шляхом забезпечення ефективності кожного типу обладнання, яке використовується польською армією або починає використовуватися», — сказав у заяві виконавчий директор PGZ Себастьян Хвалек.

Міністр державного майна Польщі Яцек Сасін зазначив у Twitter, що будівництво сервісного центру свідчить про те, що “американці високо цінують потенціал Польщі та наші організаційні здібності”.

Про свої прагнення стати сервісним центром для танків Abrams у Європі міністр Матеуш Моравецький заявив ще у квітні.