Політика

Половина запущених сьогодні “кинджалів” не досягла цілей – Ігнат

13 Січня 2024 12:35
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ракетний удар, ппо

У суботу, 13 січня, російська армія запустила по Україні шість аеробалістичних ракет “Кинджал”. Половина з них не досягла цілей.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Сьогодні ми бачили шість “Кинджалів”, ми про них повідомляли. Половина точно не досягла цілей – це 100%”, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил сказав, що не виключає того, що під час сьогоднішньої атаки було кілька фальш-цілей, де був ворожий вплив.

Як повідомлялося, зранку 13 січня в Україні почали оголошувати тривогу через загрозу ракетних ударів. Зокрема, кілька разів Повітряні сили повідомили про пуски “Кинджалів”. Зокрема, у напрямку Києва, Дніпра та західних регіонів країни.


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