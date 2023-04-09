Політика

Полковник ЗСУ назвав вибухи у Феодосії початком деокупації Криму

9 Квітня 2023 14:31
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крим, Деокупація, вибухи

На тимчасово окупованому російськими загарбниками півострові Крим дедалі частіше трапляється “бавовна”. Так, зранку 8 квітня вибухи лунали в Феодосії.

Вибухи у Феодосії цілком можуть бути початком операції щодо звільнення Криму. Про це 24 каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

“Найімовірніше, це початкові дії щодо деокупації території України, зокрема Криму”, – припустив полковник ЗСУ.

За його словами, “бавовна” в Криму останнім часом свідчить про те, що Україна має свої засоби для ураження, які можуть діставати до півострова.

Наприклад, ОТРК “Грім-2”, що розроблявся українським конструкторським бюро або ж партнери передали нашій державі нові зразки озброєння. Зокрема, відповідне завдання могла виконати ракета Storm Shadow.

Водночас росіяни розгортають системи протиповітряної оборони у Криму. Однак це не зупинить Україну від звільнення нашого півострова.

“Ми починаємо працювати. Ймовірно, через місяць почнуться наступальні дії, які вже давно анонсовані”, – сказав військовий експерт.

Так, зазвичай приблизно за місяць до наступальних дій починається робота по тилах ворога. А окупований півострів Крим є глибоким тилом російських загарбників.


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