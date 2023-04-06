Політика

Звільнень серед керівництва ЗС РФ через провали в Україні буде більше, — Міноборони Британії

6 Квітня 2023 11:10
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війна, росія

Міністерство оборони Британії вважає, що на російських топ-військових чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві зауважили, що, згідно з повідомленнями російських соцмереж, міністерство оборони Росії з великою ймовірністю звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угрупування військ в Україні. Мурадов очолив це угрупування після невдалої спроби РФ штурмувати Київ минулого року.

В останні місяці Східна група військ під командуванням Мурадова зазнала надзвичайно важких втрат, особливо в ході погано продуманих наступів на Вугледар.

Ці невдалі операції викликали різку критику з боку різних коментаторів у Росії, зокрема, й з боку військовослужбовців самого Мурадова.

“На цей момент він є найвищим російським військовим, якого звільнили у 2023 році, але, швидше за все, їх буде більше, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі”, – зазначили у британському міністерстві.


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