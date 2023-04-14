Політика

Злиті документи Пентагону: Угорщина може дозволяти транзит зброї в Україну через свою територію

14 Квітня 2023 15:14
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Угорщина

У документах Пентагону зазначається, що Будапешт міг таємно дозволити авіаперевезення зброї та військової техніки в Україну через свою територію попри заяви уряду, що транзиту не буде.

Про це повідомляє Politico із посиланням на документи Пентагону.

В одному з документів США ідеться про те, що Угорщина могла дозволити використати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї. Зокрема, там зазначається, що “українські пілоти перелетять на переданих Хорватією вертольотах через повітряний простір Угорщини”.

Politico зазначає, що судячи з даних, що опинилися в мережі, логістика Заходу із передачі зброї Україні не завжди є такою, як повідомляється в пресі.

“Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не лише показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, а й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені автошляхами або рейками до Польщі”, – ідеться у повідомленні.


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