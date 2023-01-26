Зеленський заявляє, що не зацікавлений у зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не зацікавлений у зустрічі з лідером рф володимиром путіним для якихось мирних переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Зеленський зазначив, що путін для нього — «ніхто».

«Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити… Я справді не розумію, хто приймає рішення у росії. Я не хочу воювати на території росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все», — висловився Президент щодо мирних переговорів.

На запитання журналістки Кей Берлі, чи не пізно для переговорів, Зеленський відповів: «Після повномасштабного вторгнення для мене (путін) ніхто».

Також Президент прокоментував чутки про новий можливий масштабний наступ рф на Україну. За його словами, росія втрачає тисячі військових, але не готова зупинятися.

Він додав, що останніми днями були більш потужні атаки та наступи на сході, і що для українських сил вкрай важливо мати оборонну силу.

«На сході вони (росіяни) просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірна кількість. Їм на це наплювати… Але ми не маємо точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. З того, що ми вже бачили та підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони просто кидають їх, і кидають, і кидають», — зазначив Зеленський.

Також Президент подякував за західні танки, але попередив, що їхня кількість і час доставки в Україну є «критичними».