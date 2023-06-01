Політика

Зеленський прибув на європейський саміт у Кишиневі

1 Червня 2023 09:43
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зеленський, молдова

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить 1 червня у Молдові.

“Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього”, – повідомив Зеленський.

Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем’єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц входять до високопосадовців європейських офіційних осіб, які візьмуть участь у саміті.

Саміт відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.

Європейська політична спільнота – це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об’єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.


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