Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, аби провести “низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України”.

Про це він повідомив у телеграмі.

Президент України зазначив, що прибув у США аби подякувати за підтримку України та обговорити подальшу співпрацю.

“Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України й Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям”, – пише очільник держави.