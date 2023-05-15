Політика

Зеленський прибув до Лондона

15 Травня 2023 09:27
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона 15 травня, де проведе переговори з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

“Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями”, – написав лідер української держави.

13 травня Зеленський відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем’єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським.

Після цього він відправився до Німеччини, де поспілкувався з президентом Франк-Вальтер Штайнмайером та з канцлером Олафом Шольцом.

Вчора ввечері Зеленський прибув до Франції та зустрівся з президентом Еммануелем Макроном.


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