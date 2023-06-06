Ситуація на фронті і підрив Каховської ГЕС: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

“Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна.

Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки”, – повідомив президент.

Також Зеленський зазначив, що підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.