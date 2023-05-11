Зеленський може поїхати в Італію 13 травня, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський може в суботу, 13 травня, здійснити нетривалий візит до Рима, в межах якого зустрінеться з прем’єр-міністеркою країни Джорджією Мелоні й Папою Римськии Франциском.

Про це повідомляє ANSA.

За інформацією співрозмовників ANSA, президент України може відвідати Італію з нетривалим візитом під час подорожі до Німеччини, де він має бути цих вихідних.

Джерела агенції у Ватикані не виключають, що Папа зустрінеться із Зеленським, та “наразі це лише гіпотеза, а тому офіційного підтвердження часу та місця цієї можливої зустрічі немає”, додає ANSA.

У квітні, як відомо, Франциск приймав українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Сам Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року – до початку пандемії коронавірусу.