Політика

Зеленський і Мелоні обговорили оборонну співпрацю

26 Квітня 2023 21:20
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі.

“Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи”, – написав Зеленський.


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