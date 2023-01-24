Політика

Заступник Резнікова подав у відставку

24 Січня 2023 09:51
91
міноборони

У вівторок, 24 січня, заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання вже підтримав голова міністерства Олексій Резніков.

Про це повідомляє Міноборони України.

Як йдеться в заяві, В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб “не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування”.

“Попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла”, – зазначається на сайті міністерства.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Січня 2023 11:47
28

Польща запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні
24 Січня 2023 09:51
91

Заступник Резнікова подав у відставку
24 Січня 2023 08:22
68

Тимошенка звільнили з ОП
24 Січня 2023 08:19
66

Мінус 2 літаки та 4 гелікоптери: Генштаб оновив втрати Росії
24 Січня 2023 07:36
55

Війська РФ можуть вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
усі думки