Заступник Резнікова подав у відставку

У вівторок, 24 січня, заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Його прохання вже підтримав голова міністерства Олексій Резніков.

Про це повідомляє Міноборони України.

Як йдеться в заяві, В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб “не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування”.

“Попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла”, – зазначається на сайті міністерства.