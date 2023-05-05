Закінчуються не снаряди, а люди: у ЗСУ прокоментували слова Пригожина про те, що “Вагнер” піде з Бахмута

Лідер “вагнерівців” Євген Пригожин пообіцяв вивести своїх бійців із Бахмута 10 травня через відсутність боєприпасів.

В ЗСУ обережно коментують ці заяви, пояснюючи, що вони можуть мати окрему мету.

“Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу”, – каже речник Східного угруповання військ в коментарі ВВС.

За його словами, це робиться з двох причин: у “вагнерівців” закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві.

“За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати”, – каже Череватий і додає, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.

Російське міноборони, за його словами, не відправляє “вагнерівцям” підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.

“Відтак вони шукають причини, щоб піти”, – припускає військовий.

Але попри ці заяви, поки що “вагнерівці” продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і далі тривають важкі бої. Череватий повідомив, що за добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

“Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня”.