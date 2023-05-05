Політика

Закінчуються не снаряди, а люди: у ЗСУ прокоментували слова Пригожина про те, що “Вагнер” піде з Бахмута

5 Травня 2023 13:10
47
читать на русском →
бахмут, вагнер, війна

Лідер “вагнерівців” Євген Пригожин пообіцяв вивести своїх бійців із Бахмута 10 травня через відсутність боєприпасів.

В ЗСУ обережно коментують ці заяви, пояснюючи, що вони можуть мати окрему мету.

“Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу”, – каже речник Східного угруповання військ в коментарі ВВС.

За його словами, це робиться з двох причин: у “вагнерівців” закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві.

“За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати”, – каже Череватий і додає, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.

Російське міноборони, за його словами, не відправляє “вагнерівцям” підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.

“Відтак вони шукають причини, щоб піти”, – припускає військовий.

Але попри ці заяви, поки що “вагнерівці” продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і далі тривають важкі бої. Череватий повідомив, що за добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

“Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Травня 2023 13:10
47

Закінчуються не снаряди, а люди: у ЗСУ прокоментували слова Пригожина про те, що “Вагнер” піде з Бахмута
5 Травня 2023 14:04
36

Повітряні Сили спростували збиття над Києвом гіперзвукової ракети “Кинжал”
5 Травня 2023 12:16
46

Кличко хотів взяти Труханова на поруки, але не збирається вносити за нього заставу
5 Травня 2023 11:58
23

Україна повернула тіла 80 полеглих захисників
5 Травня 2023 11:19
82

Пригожин заявив, що виведе вагнерівців з Бахмута
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки