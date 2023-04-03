Вже завтра прапор Фінляндії замайорить у штаб-квартирі НАТО

4 квітня прапор Фінляндії замайорить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а країна приєднається до Північноатлантичного альянсу.

У вівторок у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ Альянсу. Прапор Фінляндії замайорить серед стягів інших держав блоку, щоб відзначити членство Фінляндії. У мережі поширюють фото флагштока, на якому, як очікують, у вівторок піднімуть фінський прапор.

Історичний момент відзначать церемонією з промовами генерального секретаря Єнса Столтенберга та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.