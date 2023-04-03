Політика

Вже завтра прапор Фінляндії замайорить у штаб-квартирі НАТО

3 Квітня 2023 14:28
25
читать на русском →
нато, фінляндія

4 квітня прапор Фінляндії замайорить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а країна приєднається до Північноатлантичного альянсу.

У вівторок у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ Альянсу. Прапор Фінляндії замайорить серед стягів інших держав блоку, щоб відзначити членство Фінляндії. У мережі поширюють фото флагштока, на якому, як очікують, у вівторок піднімуть фінський прапор.

Історичний момент відзначать церемонією з промовами генерального секретаря Єнса Столтенберга та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Квітня 2023 17:20
42

Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету
3 Квітня 2023 18:20
4

Генштаб: Сили оборони відбили понад 45 атак, з них 20 – у Бахмуті
3 Квітня 2023 17:36
8

Україна повернула з полону РФ 12 українців
3 Квітня 2023 16:45
20

Війська РФ не припиняють штурм у районі Авдіївки
3 Квітня 2023 14:34
76

Зеленський: У росіян “ще є час піти, інакше ми їх знищимо”
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки