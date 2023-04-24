Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що вступ України до НАТО має схвалити РФ

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

Про це Дуро, представниця крайньої правої угорської партії “Наша Батьківщина”, заявила в інтерв’ю “Известиям”.

Дуро сказала, що “ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України”.

“Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу”, – заявила вона.

Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою, за її словами, має бути згода Росії.

“Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди”, – заявила представниця угорського парламенту.

У цьому контексті Дуро також розкритикувала Київ за начебто “утиски” національних меншин.

“Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття” – сказала вона.

Дуро заявила, що українська влада могла б зробити “правильний крок” у цьому напрямку та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.