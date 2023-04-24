Політика

Віцеспікерка парламенту Угорщини заявила, що вступ України до НАТО має схвалити РФ

24 Квітня 2023 15:22
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Угорщина, нато

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

Про це Дуро, представниця крайньої правої угорської партії “Наша Батьківщина”, заявила в інтерв’ю “Известиям”.

Дуро сказала, що “ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України”.

“Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу”, – заявила вона.

Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою, за її словами, має бути згода Росії.

“Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди”, – заявила представниця угорського парламенту.

У цьому контексті Дуро також розкритикувала Київ за начебто “утиски” національних меншин.

“Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття” – сказала вона.

Дуро заявила, що українська влада могла б зробити “правильний крок” у цьому напрямку та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.


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