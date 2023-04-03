Вбивство “Владлена Татарського”. Підозрювану Трєпову не знайшли, оголошено розшук – росЗМІ

Російські силовики не затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста Максима Фоміна на прізвисько Владлен Татарський. Про це повідомили росЗМІ переважно опозиційного режиму сегменту.

2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Street Food Bar №1 на Університетській набережній, в якому відбувався “творчий вечір” Татарського. “Воєнкора” було вбито. За попередньою версією росіян, вибухнула статуетка, яку подарувала Фоміну 26-річна жінка на ім’я Дар’я Трєпова.

Раніше Фонтанка писала, що силовики розшукують дівчину на ім’я Дар’я. “Поліцейські з нею вже знайомі, оскільки затримували її на мітингах”, – йдеться у повідомленні видання.

Російська блогерка Ксенія Собчак у Telegram повідомила, що Трєпову нібито затримували на антивоєнному мітингу 24 лютого 2022 року.

Telegram-канал BAZA пише, що жінка “нещодавно виїхала з Санкт-Петербурга до Москви”, а нібито напередодні вибуху у кафе, що належить Євгенію Пригожину, “повернулася назад до Петербурга”.

Російські ЗМІ також поширюють у мережі відео, на якому нібито Трєпова заходить до кафе з коробкою, в якій, за версією росіян, лежить статуетка. Пізніше вона подарує її макіївському колаборанту окупантів “Татарському”.

2 квітня видання Интерфакс з посиланням на “інформоване джерело” писало, що Трєпову нібито затримали. Вранці 3 квітня видання оновило інформацію, написавши, що підозрювану не було затримано, та оголошено у розшук.

За даними опозиційних росЗМІ, вночі рідних Трєпової (зокрема сестру) нібито привезли на допит.

Сама Дар’я досі не затримана. За деякими даними, увечері 2 квітня вона збиралася вилетіти з Росії.