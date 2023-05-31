Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні далекобійну зброю

Росія розпочала неспровоковану війну проти України. Аби вирівняти на полі бою розрив в дальності, союзники повинні надати ЗСУ далекобійне озброєння.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі Globsec.

Як відзначила фон дер Ляєн, російський диктатор намагається зруйнувати мир, який світ будував після закінчення Другої світової війни.

“Росія розпочала цю неспровоковану і невиправдану війну. Без жодних причин вона вторглася в Україну, щоб стерти її з лиця землі. І Росія відмовляється визнати Україну як незалежну державу. Але воля України до боротьби й до свободи вразила світ”, – додала президент Європейської комісії.

Український народ роками будував шлях до Європейського союзу й вкотре доводить свою мужність та рішучість, у зв’язку з чим світ повинен стояти на боці України. За словами президента ЄК, нагальною потребою для нашої країни сьогодні є військова допомога.

“Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до нарощування виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових та 152-міліметрових артилерійських снарядів. Ті, хто може, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив в дальності”, – пояснила Урсула фон дер Ляєн.