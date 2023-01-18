Політика

Україні потрібно більше зброї, скоро буде ключовий момент у війні, – Дуда

18 Січня 2023 19:01
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польща, допомога

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Захід посилити військову підтримку України, оскільки у найближчі тижні може наступити ключовий момент у війні проти Росії.

Про це він заявив під час виступу на панелі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

“Україні потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Зброя зараз має вирішальне значення. Важливо відправити зараз військову підтримку, особливо сучасні танки, ракети для захисту, але в першу чергу, щоб зупинити російський наступ”, – сказав Дуда.

Польський президент переконаний, що Росія найближчим часом готує новий наступ і вже наданої Україні зброї може не вистачити.

“Чи цього вистачить? Боюсь, що ні. Того, що ми вже відправили, недостатньо. Україна потребує більше наших зусиль, ми повинні мобілізуватися, щоб допомогти їм. Ситуація складна, і в наступні місяці або навіть тижні буде ключовий момент цій війні. І цей момент відповість, виживе Україна чи ні”, – додав він.


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