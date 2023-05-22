Політика

Україна сама вирішує, як вести бойові дії, – речник Держдепу

22 Травня 2023 21:53
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війна, сша

Сполучені Штати Америки не підтримують атаки по території Росії, проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Ми не заохочуємо атаки за межами України”, – йдеться у заяві.

Міллер додав, що важливо нагадати, що цю війну розпочала саме Росія.

“Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні була Росія”, – сказав представник Державного департаменту США.

Сьогодні “Російський добровольчий корпус” та легіон “Свобода Росії” розпочали рейд в Бєлгородську область. За даними Головного управління розвідки, метою таких дій є створення “зони безпеки” для захисту українців.


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