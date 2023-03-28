Політика

Україна припиняє угоду про співробітництво з Сирією

28 Березня 2023 22:02
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Кабінет Міністрів вирішив припинити дію угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво. Відповідний законопроєкт передали на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Угода передбачала, зокрема, передання технологій та ноу-хау, створення спільних підприємств, забезпечення технічної допомоги для інвестиційних проєктів. Також сторони погодилися надавати одна одній режим найбільшого сприяння стосовно мит, податків та інших зборів, які застосовуються до імпорту та експорту.

Таку угоду уряди України та Сирії підписали у квітні 2002 року, а Верховна Рада ратифікувала її в лютому 2003-го.

«Україна припиняє будь-які відносини не лише з державою-агресором, але і з сателітами росії. Ми жорстко реагуватимемо на недружні дії стосовно нашої держави», — наголосила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Дія угоди буде припинена після затвердження Верховною Радою.


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