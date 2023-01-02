Політика

Україна може повернути Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження санкцій, – Ходжес

2 Січня 2023 16:56
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війна

Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.

Про це у Twitter написав колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

“Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції”, – зазначив він.

При цьому генерал переконаний, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну далекобійну зброю.


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