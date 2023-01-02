Україна може повернути Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження санкцій, – Ходжес

Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.

Про це у Twitter написав колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

“Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції”, – зазначив він.

При цьому генерал переконаний, що Україна може звільнити Крим і раніше, якщо Захід надасть їй високоточну далекобійну зброю.

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa — Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023