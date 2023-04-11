Політика

Ухилянтам в РФ заборонять виїжджати за кордон, керувати авто та продавати нерухомість

11 Квітня 2023 14:49
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росія, мобілізація

У Росії запровадять нові обмеження для ухилянтів від війни в Україні. Таким громадянам заборонять виїжджати за кордон, керувати автомобілем і здійснювати угоди з нерухомістю. Також тим, хто не з’являється до військкомату, не видаватимуть кредитів і заборонять реєструвати фірми.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву депутата Держдуми з оборони Андрія Картаполова.

За словами чиновника, так звана “електронна повістка”, яку громадянин отримує у додатку “Держпослуги” та паперовий документ матимуть однакову юридичну силу.

“Якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, вона буде зобов’язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з’явитися до військкомату. Якщо цього не зробить, то йому надходить лист про те, що вводиться обмеження на виїзд і попередження, що будуть запроваджені й інші заходи”, – заявив Картаполов.

Зокрема, росіяни, які не з’являться до військкомату, не зможуть вільно виїхати за кордон, керувати автомобілем, продавати або купляти нерухомість. Також ухилянтам не видаватимуть кредитів і не дозволятимуть вести бізнес.


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