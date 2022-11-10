Політика

У Росії масово перевіряють бомбосховища, – Bloomberg

10 Листопада 2022 21:00
39
росія

У Росії приховано перевіряють бомбосховища і прості укриття і намагаються облаштувати занедбані протягом трьох десятиліть підвали.

Про це повідомляє Bloomberg.

За свідченнями людей, причетних до комунальних та інших спеціальних служб, працівники цивільної оборони прибирають підвали, ремонтують та очищають підземні споруди, які востаннє використовувалися ще за радянських часів. Кампанія з наведення порядку на об’єктах, придатних як бомбосховища та укриття, не оголошена офіційно, але після початку часткової мобілізації там розпочалися активні роботи.

“Створення бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення, що триває вже дев’ятий місяць, спричиняє ширшу мілітаризацію російського суспільства. Кремлівські чиновники зображують війну як екзистенціальну між Росією та США, що Вашингтон відкидає”, – пише Bloomberg.

У кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій офіційні особи публічно підтвердили створення бомбосховищ. Крім того, ще у квітні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев наказав провести повну інвентаризацію бомбосховищ на півдні Росії, вимагаючи повернення всіх приміщень, що були вилучені з федеральної власності.

“Проте Україна не завдавала ударів по цілях у Росії за межами прикордонних зон, а офіційні особи в Києві кажуть, що їхня мета – лише вибити кремлівські війська зі своєї території. США та їхні союзники обмежили поставки в Україну деяких видів наступальної зброї та озброєння великої дальності, щоб уникнути ризику ескалації, і засудили погрози Росії застосувати ядерну зброю як безвідповідальні”, – констатує агентство.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
11 Листопада 2022 09:19
31

“Темп не падає”. Генштаб оновив дані щодо втрат рашистів

11 Листопада 2022 09:06
39

BBC: Російські військові перевдягаються у цивільне та залишаються у Херсоні
11 Листопада 2022 08:34
33

Зеленський назвав удар по Миколаєву цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ
11 Листопада 2022 08:22
23

США ведуть переговори про закупівлю південнокорейських боєприпасів для ЗСУ
11 Листопада 2022 08:04
97

Росіяни повідомляють про підрив Антонівського мосту у Херсоні

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

усі думки