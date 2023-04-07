У МЗС відповіли президенту Бразилії щодо Криму

Україна не торгує своїми територіями, тому розмови та пропозиція залишити Росії окупований нею у 2014 році Крим в обмін на “мир” нерелевантні: немає “жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому українці мають поступатися бодай сантиметром української землі”. Так, у Міністерстві закордонних справ відповіли на “пропозицію” президента Бразилії Лули да Сілва.

Представник відомства Олег Ніколенко уточнив, що Україна “цінує зусилля президента Бразилії щодо пошуку рішення стосовно припинення російської агресії”, але додав, що українці територіями не торгують.

“Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля щодо відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН”, – наголосив дипломат.

7 квітня 2023 року на зустрічі з журналістами Лула да Сілва сказав, що російський диктатор Володимир Путін “не може захопити територію України”, але, “можливо, потрібні переговори про Крим”, і “Зеленський теж не може хотіти всього”, а “світ потребує спокою”.