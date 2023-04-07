Політика

У МЗС відповіли президенту Бразилії щодо Криму

7 Квітня 2023 13:33
57
читать на русском →
крим, мзс

Україна не торгує своїми територіями, тому розмови та пропозиція залишити Росії окупований нею у 2014 році Крим в обмін на “мир” нерелевантні: немає “жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому українці мають поступатися бодай сантиметром української землі”. Так, у Міністерстві закордонних справ відповіли на “пропозицію” президента Бразилії Лули да Сілва.

Представник відомства Олег Ніколенко уточнив, що Україна “цінує зусилля президента Бразилії щодо пошуку рішення стосовно припинення російської агресії”, але додав, що українці територіями не торгують.

“Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля щодо відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН”, – наголосив дипломат.

7 квітня 2023 року на зустрічі з журналістами Лула да Сілва сказав, що російський диктатор Володимир Путін “не може захопити територію України”, але, “можливо, потрібні переговори про Крим”, і “Зеленський теж не може хотіти всього”, а “світ потребує спокою”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 15:09
32

На засіданні Ставки обговорювали витік даних про контрнаступ
7 Квітня 2023 14:41
75

У Зеленського прокоментували появу у мережі даних про український контрнаступ
7 Квітня 2023 12:50
42

Сили оборони знищили російський літак Су-25 поблизу Мар’їнки
7 Квітня 2023 12:22
53

У Бахмуті Росія не має стратегічного успіху. Ми знаємо її плани, вона зазнає великих втрат — ЗСУ
7 Квітня 2023 10:36
95

На Одещині посадовець військової частини відбирав у солдат бойові доплати
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки