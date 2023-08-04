У МАГАТЕ заявили, що не побачили вибухових пристроїв на даху ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у п’ятницю, 4 серпня, заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель ЗАЕС.

Про це повідомила пресслужба агенства.

Зазначається, що після неодноразових запитів експерти мали безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також могли чітко побачити дахи турбінних залів.

“Експерти МАГАТЕ не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель блоків 3 і 4 і турбінних залів ЗАЕС. Команда продовжує просити відвідати дахи інших 4 блоків”, – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі наголосив на важливості своєчасного доступу експертів МАГАТЕ до всіх зон ЗАЕС для контролю за повним дотриманням п’яти основних принципів захисту ЗАЕС під час повномасштабної війни в Україні.