Політика

У Франції визнали конституційним рішення про підвищення пенсійного віку

14 Квітня 2023 20:18
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франція

У п’ятницю, 14 квітня, Конституційна рада Франції визнала правомірними плани уряду щодо підвищення пенсійного віку громадян до 64 років. Раніше цей намір викликав хвилю протестів у країні, в яких взяли участь не менше мільйона людей.

Про це інформує Reuters.

Конституційна рада визначила, що дії уряду відповідають конституції, і схвалила підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Реформа буде реалізована з 1 вересня 2023 року.

Зазначається, що при цьому було скасовано лише другорядні заходи, спрямовані на збільшення зайнятості літніх працівників на тій підставі, що вони не включені до законопроєкту про бюджет соціального забезпечення.

“Країна має продовжувати рухатися вперед, працювати і розв’язувати проблеми, які нас чекають попереду” – сказав президент Франції Емманюель Макрон.

Водночас французька опозиція заявила, що не збирається відступати та закликала Макрона не давати реформі хід. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен написала у своєму twitter, що доля цього рішення ще не вирішена, закликавши виборців підтримати її на майбутніх виборах, аби від реформи можна було відмовитися.


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