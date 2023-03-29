У Бахмуті воюють близько 6 тис. найманців Вагнера, – генерал Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що в Бахмуті воюють близько 6 тисяч бійців ПВК Вагнер.

Про це інформує CNN з посиланням на доповідь генерала Марка Міллі Комітету Палати представників США.

“Вони (бійці ПВК Вагнер) зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті. Ймовірно, мова йде про 6000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 000 або 30 000 новобранців, яких вони отримують, багато з яких походять із в’язниць”, – каже Міллі.

Генерал армії США наголошує, що вагнерівці зазнають величезних втрат у районі Бахмута Донецької області: “Українці завдають цим хлопцям багато смертей і руйнувань”.

Також Міллі стурбований зближенням Китаю, Ірану та РФ.

“Я б не назвав це справжнім повним союзом у реальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони (Росія та Китай) зближуються, і це клопітно. А потім, якщо додати в Іран … ці три країни разом будуть проблематичними ще багато років, я думаю, особливо Росія та Китай через їхню спроможність”, – вважає голова Об’єднаного комітету начальників штабів.