Політика

Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП

27 Січня 2023 11:14
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рада, кордон

Народна депутатка, лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї, про це йдеться у розслідуванні Української правди.

За інформацією журналіста Михайла Ткача, Тимошенко проводила час на віллі п’ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

Джерела УП у Дубаї розповіли, що Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. Крім того, залишаючи помешкання, лідерка Батьківщини з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Тим не менше, журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю в четвер, 5 січня. Однак, щойно Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.

За інформацією джерел УП через п’ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.

За словами співрозмовників УП у бізнесових колах, родина доньки Тимошенко переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.

Видання пише, що два місяці назад зятя Тимошенко Артура Чечоткіна помітили у готелі Kempinski у Відні, коли лідерка Батьківщини приїздила до столиці Австрії з робочим візитом.


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