Сили оборони суттєво посунули окупантів на Кінбурнській косі

Начальниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ на Кінбурнській косі потіснили російські окупаційні війська.

“У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується”, – наголосила Гуменюк в коментарі Еспресо.