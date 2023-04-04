Політика

Столтенберг про ситуацію в Бахмуті: РФ намагається компенсувати кількістю якість

4 Квітня 2023 12:05
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бахмут, столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в боях за Бахмут російські окупаційні війська намагаються компенсувати низьку якість у техніці та командуванні кількістю.

В інтерв’ю Радіо Свобода Столтенберг сказав, що у лавах армії РФ спостерігається низький бойовий дух, неякісна техніка та погана підготовка.

«Командування насправді не спрацьовує у багатьох операціях. Але водночас бачимо: те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно», — зазначив він.

За його словами, російське командування кидає в бій тисячі військ, погано оснащених і навчених, але «це завдає шкоди і вони можуть завдати втрат і українській стороні».

Столенберг зазначив, що російські війська втрачають набагато більше солдатів, ніж українці, тому що не мають якісного командування та обладнання, проте не треба недооцінювати Росію, «оскільки вона продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ».

«Для мене це лише ще один аргумент на користь того, щоб ми підтримали Україну, допомогли Україні звільнити землю і дати відсіч російським загарбникам», — наголосив він.


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