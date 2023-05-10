Політика

Стало відомо, які ветерани сиділи біля Путіна на параді

10 Травня 2023 14:46
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На параді в Москві 9 травня поруч із російським диктатором Володимиром Путіним сиділи колишні співробітники НКВС і КДБ, які не воювали під час Другої світової.

Про це повідомляє російське видання “Агентство”.

Журналісти з’ясували, що праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін.

Двойкін записався в армію добровольцем у 1942 році, але на фронт не потрапив. У 1944-му після закінчення школи снайперів його відправили у складі НКВС у Львівську область “виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України”.

По ліву руку від Путіна перебував 88-річний Геннадій Зайцев, який народився 1934 року. Його призвали на військову службу 1953 року, після чого він залишився в армії і через 6 років почав служити в КДБ.

У 1968 році Зайцев брав участь у введенні радянських військ до тодішньої Чехословаччини для придушення антирадянських протестів.

Він керував групою 7-го управління КДБ СРСР в операції “Дунай”, під його командуванням було захоплено будівлю МВС у Празі.


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Стало відомо, які ветерани сиділи біля Путіна на параді
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