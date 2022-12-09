США ввели санкції проти глави ЦВК РФ Памфілової за порушення прав людини

США ввели санкції проти росіян за цілеспрямоване та багаторазове порушення прав людини.

Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів США.

“Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські сили почали впроваджувати процес, відомий як “фільтрація”, в ході якого цивільні особи України піддаються допитам та обшукам, а також передачі особистих даних, номінально для того, щоб встановити будь-які зв’язку із збройними силами чи урядом України”, – йдеться у заяві міністерства.

Сполучені Штати 9 грудня наклали санкції на чотирьох осіб, які безпосередньо брали участь в операціях з фільтрації в Росії.

Співробітники адміністрації президента РФ Олег Нестеров та Євген Кім брали безпосередню участь у плануванні та реалізації фільтрувальних пунктів на окупованій Росією території України.

Наприклад, Нестеров і Кім займалися фільтрацією чиновників міської адміністрації та інших цивільних осіб з Маріуполя, зокрема через центр фільтрації в Мангуші. Нестеров також допомагав координувати фіктивний “референдум про приєднання”, проведений у Запорізькій області наприкінці вересня 2022 року.

Марина Середа працювала у Міністерстві внутрішніх справ так званої “ДНР” та керувала пунктами фільтрації на Донеччині.

Олексій Муратов погодив роботу фільтраційних пунктів із так званим лідером “ДНР” Денисом Пушиліним.

Держдепартамент також наклав санкції на Очура-Сузі Теримовича Монгуша та Людмилу Зайцеву, які, як повідомляється, були причетні до порушень прав людини щодо цивільних осіб в Україні. За наявними даними, Монгуш застосовував тортури, а Зайцева займалася викраденням та насильницьким переселенням дітей з України.

США також наклали санкції на ЦВК РФ разом із її 15 членами. У вересні 2022 року ЦВК Росії допомагала контролювати та відстежувати фіктивні референдуми, проведені на тимчасово окупованих територіях України.

Під санкції потрапили 15 членів ЦВК Росії:

Голова Елла Памфілова

Заступник голови Микола Булаєв

Секретар Наталія Бударіна

Павло Андрєєв

Ігор Борисов

Борис Ебзєєв

Ельміра Хаймурзіна

Євген Колюшин

Олександр Курдюмов

Микола Левічов

Антон Лопатін

Людмила Маркіна

Костянтин Мазуревський

Євген Шевченко

Андрій Шутов.