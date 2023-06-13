Політика

США мають намір передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном, — WSJ

13 Червня 2023 14:02
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зброя, сша

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні снаряди зі збідненим ураном після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються армією США та дуже ефективні проти російських танків. Випущені зі швидкістю снаряди здатні пробити лобову броню російського танка з відривом.

“Снаряд б’є як товарний поїзд, – сказав Скотт Бостон, військовий аналітик Rand Corporation і колишній офіцер армійської артилерії. – Він дуже довгий і дуже щільний. Таким чином, він спрямовує велику кількість кінетичної енергії на певну точку масиву ворожої броні”.


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