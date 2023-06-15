Штати не підтверджують військову допомогу Китая РФ

Держдеп США не бачили, щоб Китай надавав військову допомогу Росії. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, Вашингтон мав побоювання, що КНР може поставити озброєння росіянам, проте поки що немає доказів, щоб Пекін зробив це.

“Було б дуже тривожно, якби вони це зробили”, — сказав Міллер.

Дипломат зазначив, що Китаю заявив про “зацікавленість у досягненні миру”, проте з початку великої війни КНР була тісно пов’язана з Росією.

“Якщо Китай серйозно налаштований на досягнення миру, який поважає суверенітет України, який поважає територіальну цілісність України, звичайно, це було б важливо і було б корисним”, — резюмував він.

6 червня Рамзан Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії “Ахмат”. Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу ЗМІ.