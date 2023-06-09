Політика

Китай озброює “кадировців” для війни в Україні

9 Червня 2023 10:27
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росія, китай

Чеченський збройний підрозділ «Ахмат» отримав нові машини для участі у війні проти України – серед них вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4. До цього Китай неодноразово заперечував військові поставки до Росії.

Відеозапис із новою технікою з’явився в телеграм-каналі глави Чечні Рамзана Кадирова. Зі своїми наближеними він проїхав за кермом одного з бронетранспортерів і заявив, що це «найкраща машина», яку «не ловить жодна куля». Така сама бронетехніка є у каталозі виробника, компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Вона розташована у місті Баоцзі китайської провінції Шеньсі.

Про те, що Китай постачає до Росії різну техніку та комплектуючі для участі у війні проти України, неодноразово повідомляли зарубіжні джерела.

У березні цього року телеканал CNN на основі митних записів повідомив, що після початку вторгнення китайські держпідприємства оборонного комплексу продовжили підтримувати активні торговельні відносини із російськими оборонними компаніями, які потрапили під західні санкції. Видання Politico писало, що китайські компанії поставили в Росію тисячу штурмових гвинтівок, які можна використовувати на війні, а також інше обладнання, зокрема деталі для дронів та бронежилети. У травні редакція Financial Times повідомила, що ПВК “Вагнер” через компанію-посередника наприкінці минулого року закупила у Китаї 20 тисяч захисних шоломів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай надає Росії нелетальну військову допомогу, а також розглядає можливість постачання зброї.

Китай неодноразово стверджував, що країна дотримується нейтралітету і не продає зброю в зони конфлікту. Зокрема, у квітні глава китайського МЗС Цінь Ган заявив, що Китай не постачає і не постачатиме зброю ні Росії, ні Україні.


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