Політика

Шмигаль прибув до Лондона, він відвідає церемонію коронації Чарльза ІІІ

5 Травня 2023 11:41
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британія, Шмигаль

У п’ятницю, 5 травня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Великої Британії з робочим візитом. У Лондоні він візьме участь у церемонії коронації короля Чарльза ІІІ.

У своєму Telegram він повідомив, що на церемонії коронації також буде присутня перша леді України Олена Зеленська. Вона прибула до британської столиці увечері 4 травня.

Шмигаль зазначив, що у рамках візиту до Британії планується низка зустрічей для зміцнення відносин Києва та Лондона.

«Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та збільшення санкційного тиску на Росію», – резюмував прем’єр.

6 травня у Вестмінстерському абатстві у Лондоні відбудеться церемонія коронації короля Чарльза ІІІ та королеви-консорту Камілли.


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