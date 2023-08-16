Сесію Харківської міської ради перенесли на 18 серпня: які питання розглядатимуть

18 позачергову сесію Харківської міської ради перенесли з 17 на 18 серпня. Вона розпочнеться о 10:00 у дистанційному режимі.
Про це повідомила пресслужба міської ради.
Зокрема, депутати розглянуть 24 питання, серед яких:
- внесення змін до бюджету Харкова;
- перейменування КП “Центральний парку культури та відпочинку”;
- передача у власність та надання в оренду земельних ділянок;
- внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Харкова на 2018-2024 роки;
- впорядкування найменувань топонімічних об’єктів.