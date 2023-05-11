Сербія відмовилася від ідеї спростити процедуру надання громадянства росіянам після застереження ЄС, – FT

Сербія призупинила плани видачі паспортів росіянам та іншим іноземним громадянам, які прожили в країні лише один рік, оскільки ЄС попередив, що може призупинити безвізовий режим для балканської країни.

Про це пише Financial Times.

У законопроекті, поданому урядом у Белграду у квітні, зазначається, що одного року тимчасового проживання буде достатньо для того, щоб іноземці, які працювали в місцевих компаніях або працювали за наймом, могли отримати сербський паспорт. Наразі іноземцям необхідно прожити в Сербії не менше п’яти років, перш ніж подавати заяву на громадянство.

Але Єврокомісія попередила, що стежить за безвізовим режимом Белграда “з метою запобігання та пом’якшення можливих ризиків безпеки для ЄС”.

“У разі, якщо ми будемо вважати, що надання громадянства становить підвищений ризик для внутрішньої безпеки та державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути припинений”, – йдеться у повідомленні Комісії електронною поштою.

Протягом минулого року Брюссель безуспішно намагався чинити тиск на Белград, щоб той розпочав введення санкцій проти Росії, заборонив прямі польоти з країни та вжив жорстких заходів щодо російських компаній та приватних осіб.