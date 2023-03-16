Росія ще збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, серед яких 5 носіїв крилатих ракет «калібр» загальний залп до 32 ракет.

В Азовському морі – 1 ворожий корабель.

В Середземному морі – до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

У ВМС нагадали, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.