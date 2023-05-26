Політика

Росія намагається цензурувати Wall Street Journal, шантажуючи газету долею Гершковича

26 Травня 2023 21:24
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росія

Російська державна пропагандистська агенція РИА Новости опублікувала погрозу аноніма на адресу американської газети Wall Street Journal. “Інформоване джерело в Москві” заявило, що якщо газета продовжить публікувати чесні матеріали про Росію, то це нібито означатиме, що її “не цікавить доля” кореспондента видання Евана Гершковича, якого в РФ викрали російські спецслужби.

“Якщо Wall Street Journal продовжуватиме займатися діяльністю, не пов’язаною з журналістикою, публікуючи дезінформацію щодо Росії, це означатиме, що редакцію взагалі не цікавить доля Гершковича”, – сказав співрозмовник агентства”, – йдеться у повідомленні пропагандистів.

Вони взагалі не вказали жодної інформації про своє джерело, а також не роз’яснили причин, з яких публікують погрози аноніма на адресу американських журналістів.


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