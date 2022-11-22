Політика

Росія має ресурс ще для 3-4 масованих ракетних ударів, – Данілов

22 Листопада 2022 19:33
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війна

Олексій Данілов заявив, що Росія має ще “занадто багато” ракет С-300.

Про це Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сказав в ефірі Радіо Свобода.

“У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни (Іран) для того, щоб їм допомагали ракетами”, – розповів він.

За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.

“Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15-го числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли”, – додав секретар РНБО.


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